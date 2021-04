Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé ses exigences pour le départ de Mbappé !

Publié le 16 avril 2021 à 9h45 par T.M.

Cet été, le PSG pourrait bien devoir se résoudre à se séparer de Kylian Mbappé. Et dans ce cas de figure, les attentes de Leonardo seraient connues.

Au PSG, Leonardo semble d’ores et déjà avoir réglé la prolongation de Neymar. En revanche, pour ce qui est de celle de Kylian Mbappé, cela est beaucoup plus complexe. En effet, le Français, sous contrat jusqu’en 2022, n’a toujours pas rendu sa décision et l’incertitude ne cesse d’augmenter à propos de son avenir. S’il ne prolonge pas, Mbappé se rapprocherait alors d’un départ puisque le PSG pourrait être contraint de le vendre afin d’éviter un départ libre dans un an. Un transfert du champion du monde pourrait donc intervenir cet été. Mais à quel prix ?

Le PSG veut récupérer sa mise de départ !