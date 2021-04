Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait fait une très grosse annonce en interne !

Publié le 16 avril 2021 à 9h15 par T.M.

Aujourd’hui, cela ne semble plus faire aucun doute : Neymar va bien prolonger avec le PSG. D’ailleurs, le Brésilien l’aurait même officialisé dans le vestiaire.

Dernièrement, le feuilleton Neymar était reparti pour un tour et le joueur du PSG était à nouveau annoncé du côté du FC Barcelone. En Espagne, on expliquait que le Brésilien avait stoppé toutes les négociations avec le club de la capitale pour sa prolongation pour retourner en Catalogne. Toutefois, l’avenir du joueur de Mauricio Pochettino va bel et bien s’écrire au PSG. En effet, le nouveau contrat de Neymar ne serait désormais plus qu’une question de jours. Et comme le10sport.com avait pu vous le confirmer, le Brésilien va s’engager jusqu’en 2026 avec une année supplémentaire en option.

Tout est réglé !