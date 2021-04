Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland sur le point de prendre une décision fracassante ?

Publié le 17 avril 2021 à 9h00 par A.D.

Alors que le Borussia Dortmund s'éloigne de plus en plus d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Erling Haaland devrait faire tout son possible pour trouver un nouveau point de chute lors du mercato estival.

Comme il l'a clairement laissé entendre, Erling Haaland compte jouer la Ligue des Champions tous les ans. Alors qu'il serait suivi par les meilleurs clubs européens, dont le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City, le buteur du Borussia Dortmund pourrait donc forcer son départ si son club ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine C1. Actuellement cinquième de Bundesliga, le club de la Ruhr est à sept points de la quatrième place qualificative pour la Coupe aux Grandes Oreilles . Une place occupée par l'Eintracht Francfort. Alors que ses chances de jouer la Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund en 2021-2022 seraient de plus en plus minces, Haaland se préparerait déjà à claquer la porte cet été.

Haaland prêt à prendre ses jambes à son cou ?