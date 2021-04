Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda prêt à prendre une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 17 avril 2021 à 8h15 par T.M.

Bien que Steve Mandanda ait prolongé jusqu’en 2024 avec l’OM l’été dernier, il ne serait clairement pas assuré que le champion du monde continue jusque là.

Cet été, un grand chamboulement devrait être opéré à l’OM. Et ces changements effectués par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli pourraient même concerner le poste de gardien où Steve Mandanda parait aujourd’hui intouchable. Et ce n’est pas la prolongation de l’international français l’été dernier, le liant alors jusqu’en 2024, qui l’épargnerait. Bien que Jorge Sampaoli ait fait part de son envie de continuer avec Mandanda, l’OM doit préparer l’avenir et Longoria aurait pris les choses en main, se mettant en quête d’un numéro 1 bis pour la saison prochaine.

Mandanda prêt à partir ?