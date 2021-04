Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il faire tapis pour Lionel Messi ?

Publié le 17 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, la tension monte au sujet de l’avenir de Lionel Messi, son contrat n’ayant toujours pas été prolongé. Le PSG aurait donc toujours une carte à abattre pour le capitaine du FC Barcelone qui pourrait être libre à compter du 30 juin. Cependant, Leonardo doit-il jouer le coup à fond pour Messi ? C’est notre sondage du jour !

À l’occasion d’un entretien accordé à la Cadena SER , Mauricio Pochettino a gentiment « relancé » la piste Lionel Messi au PSG. En effet, ces derniers mois, que ce soit les joueurs via Neymar, Leandro Paredes ou Angel Di Maria ainsi que les dirigeants par le biais de Leonardo notamment, les témoignages se sont succédés sur la possibilité de voir Lionel Messi arborer la tunique du Paris Saint-Germain la saison prochaine, son contrat avec le FC Barcelone courant jusqu’en juin prochain. Pour la radio espagnole, Pochettino a raconté son échange avec son compatriote argentin dans le cadre du 1/8ème de finale de Ligue des champions entre le Barça et le PSG. « Nous nous sommes dit bonjour et nous avons parlé à l'intérieur avec Jordi Alba, Neymar et Rafinha. Nous avons eu une bonne discussion. Je suis sûr qu’on saura bientôt ce qui se passe avec Messi ». Et du côté de Barcelone, on n’aurait pas encore dégainé une offre concrète pour Lionel Messi.

Pas d’offre concrète du Barça, mais Laporta reste confiant…