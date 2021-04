Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman en grand danger au Barça ?

Publié le 17 avril 2021 à 15h30 par T.M.

Dernièrement, il était annoncé que Ronald Koeman serait encore et toujours l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine malgré l’arrivée de Joan Laporta. Pourtant, aujourd’hui, la situation semble quelque peu différente.

L’été dernier, pour entamer le nouveau chapitre du FC Barcelone, c’est Ronald Koeman qui a été choisi pour diriger l’équipe. Après des premiers mois compliqués sur le banc blaugrana, le Néerlandais a réussi à obtenir le meilleur de son groupe qui se bat désormais pour le titre en Liga. Mais un grand changement est intervenu en Catalogne, l’élection de Joan Laporta. Nommé président, ce dernier n’a pas choisi Koeman et forcément, les doutes ont rapidement entouré l’avenir du technicien de 58 ans. Restera, ne restera pas ? Le doute était donc total. Néanmoins, lors de son investiture, Joan Laporta avait envoyé un message clair à son entraîneur, lâchant : « Ronald (Koeman), tu as la confiance de cette direction ». De plus, quelques jours plus tard, la presse espagnole assurait également que Ronald Koeman avait été confirmé dans ses fonctions pour la saison prochaine. Pour autant, aujourd’hui, il n’est pas certain de le voir continuer sur le banc blaugrana.

Un avenir incertain…