Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman toujours dans le flou pour son avenir ?

Publié le 17 avril 2021 à 0h00 par H.G.

Alors qu’il est fréquemment annoncé que son avenir s’écrit en pointillés au FC Barcelone, Ronald Koeman ne ferait pas l’unanimité au sein de l’écurie catalane.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone en lieu et place de Quique Sétien, Ronald Koeman ne vit pas une première saison de tout repos sur le banc du club catalan. En effet, son équipe s’est fréquemment montrée inconstante cette saison, chose qui a éveillé les critiques ce nombreux observateurs du Barça à l’encontre du technicien néerlandais. En ce sens, il a parfois été annoncé que le mandat de Ronald Koeman pourrait arriver à son terme dès cet été, à un an de la fin de son contrat. Et même si le FC Barcelone connait dernièrement une embellie en terme de résultats, la continuité de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas chez les Blaugrana ne serait pas encore totalement acquise.

« A 95%, il sera l’entraîneur du Barça »