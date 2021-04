Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien interpelle Laporta pour revenir au Barça !

Publié le 16 avril 2021 à 23h00 par Th.B.

Passé par le FC Barcelone de 2007 à 2010 en tant que joueur, Yaya Touré souhaite revenir au Barça pour s’occuper de n’importe quelle équipe. Avec une petite préférence pour La Masia.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste et particulièrement lors de son passage à Manchester City, Yaya Touré a néanmoins évolué auprès des plus grands au FC Barcelone. Le milieu de terrain ivoirien y a passé trois saisons entre 2007 et 2010 et a pris part au septuplé des hommes de Pep Guardiola en 2009. À présent entraîneur adjoint à l’Olimpik Donetsk, Yaya Touré a révélé rêver d’un retour au FC Barcelone pour prendre les rênes d’une équipe, quelle qu’elle soit avec une volonté particulière d’accompagner les jeunes de la réputée Masia .

« Barcelone est l'équipe où je veux finir »