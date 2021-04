Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour la décision de Lionel Messi !

Publié le 17 avril 2021 à 12h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, Lionel Messi n'aurait pas encore scellé définitivement son avenir. Alors que le PSG et Manchester City seraient en embuscade pour s'offrir ses services, La Pulga compterait toujours attendre la fin de saison avant de trancher.

Alors qu'il a souhaité quitter le FC Barcelone l'été dernier, Lionel Messi s'est finalement résolu à rester en Catalogne cette saison car sa direction avait refusé de lui accorder un bon de sortie. En fin de contrat le 30 juin, La Pulga est désormais maitresse de son destin et peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit cet été. Toutefois, Lionel Messi ne voudrait pas se précipiter avant de prendre une décision définitive quant à son avenir.

Lionel Messi attendra la fin de saison pour sceller son avenir