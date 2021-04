Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message lourd de sens de Lloris sur son avenir !

Publié le 17 avril 2021 à 12h10 par D.M.

Interrogé sur son avenir, Hugo Lloris a laissé planer le mystère, mais n’a pas caché son envie de remporter des trophées.

Performant depuis le début de la saison, Keylor Navas a fait l’unanimité au PSG. Pourtant, à en croire la presse étrangère, Leonardo aurait commencé à scruter le marché afin de lui trouver un remplaçant. Et le directeur sportif pourrait tenter de recruter un gardien que Mauricio Pochettino connaît bien. « Le PSG est à la recherche d’un nouveau gardien. Lloris est quelqu’un qu’ils vont vraisemblablement cibler. Il sera bien évidemment lié au PSG s’il part. C’est un lien évident » avait confié le journaliste d’ Eurosport UK , Dean Jones. Hugo Lloris s’interrogerait sur son avenir et pourrait rejoindre une nouvelle équipe à la fin de la saison. Questionné sur la suite de sa carrière à Tottenham, l’international français a laissé planer le doute, mais a fait part de son envie de remporter des trophées.

« C’est ma neuvième saison ici, on est toujours à la recherche d’un trophée »