Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Hugo Lloris !

Annoncé dans le viseur du PSG, Hugo Lloris voit son avenir s’écrire en pointillé. Au sein de Tottenham, on souhaiterait en effet attendre la fin de la saison avant de trancher sur sa situation.

Malgré les grosses prestations de Keylor Navas dans les cages du PSG, Leonardo n’écarterait pas l’idée de recruter un nouveau gardien cet été. Si Gianluigi Donnarumma semble être sa priorité, la piste Hugo Lloris pourrait également être activée si le portier de Tottenham, très apprécié par Mauricio Pochettino, venait à être poussé vers la sortie à une année de la fin de son contrat. « Le PSG est à la recherche d’un nouveau gardien. Lloris est quelqu’un qu’ils vont vraisemblablement cibler. Il sera bien évidemment lié au PSG s’il part. C’est un lien évident », confiait dernièrement le journaliste d’ Eurosport UK Dean Jones. Cependant, les Spurs n’auraient encore pris aucune décision concernant l’avenir de l’international tricolore.

D’après les informations divulguées par Fabrizio Romano sur Twitter , Tottenham aurait décidé d’attendre la fin de la saison avant de prendre une décision concernant le cas Hugo Lloris. Le journaliste précise par ailleurs que Tottenham n’aurait pas approché l’agent de Wojciech Szczesny ou même la Juventus pour évoquer un possible transfert en vue du prochain mercato estival. Rien ne serait donc encore tranché pour Hugo Lloris, qui attendrait d’en savoir plus.

