Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est largué pour Lautaro Martinez !

Publié le 15 avril 2021 à 23h30 par A.C.

Joan Laporta semble avoir relancé la piste menant à Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter annoncé comme la priorité du FC Barcelone l’été dernier.

Il devait être le successeur de Luis Suarez et mener l’attaque du FC Barcelone aux côtés de son compatriote Lionel Messi. Finalement, si Suarez est bel et bien parti, Lautaro Martinez n’est jamais arrivé. L’attaquant semble d’ailleurs s’éloigner toujours plus du Barça, puisque la presse italienne annonce une grosse prolongation avec l’Inter, qui ferait d’ailleurs sauter sa clause de départ de 111M€. « Une prolongation ? Nous y travaillons » expliquait en mars dernier Lautaro Martinez, au micro de Sky Sport Italia . « L’Inter est en difficulté, nous devons donc continuer à travailler, mais nous trouverons un accord. Je suis tranquille ».

L'Inter a tout fait pour que Lautaro Martinez change d'agent