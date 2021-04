Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a ciblé le remplaçant de Kylian Mbappé !

Publié le 17 avril 2021 à 11h15 par D.M.

Afin de pallier le possible départ de Kylian Mbappé, Neymar voudrait attirer Vinicius Jr au PSG. L’attaquant brésilien ferait pression sur Leonardo pour qu’il recrute le joueur du Real Madrid, apprécié par Zinédine Zidane.

La prolongation de Neymar est bien engagée. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le joueur brésilien a trouvé un accord avec ses dirigeants pour allonger son bail jusqu’en 2026 + une année en option. Mais à en croire les informations d’ Ok Diario , l’attaquant n’a pas encore apposé la signature au bas du contrat car il souhaiterait obtenir des garanties de la part de Leonardo notamment sur le recrutement. Conscient que Kylian Mbappé pourrait partir au Real Madrid et que Lionel Messi privilégierait une prolongation au FC Barcelone, Neymar voudrait évoluer au sein d’une équipe capable de remporter la Ligue des champions et n’hésiterait pas à mettre la pression sur ses dirigeants.

Neymar veut recruter Vinicius Jr