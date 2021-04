Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Neymar, rien n'est encore fait !

Publié le 17 avril 2021 à 10h10 par D.M.

Neymar a trouvé un accord pour prolonger son contrat avec le PSG, mais voudrait obtenir des garanties sportives avant d’apposer sa signature.

« Ma prolongation ? Ce n’est plus un sujet. Je me sens très à l'aise ici, chez moi, au PSG. Je me sens plus heureux qu'avant ». Après la rencontre face au Bayern Munich ce mardi, Neymar a laissé entendre qu’il allait prochainement prolonger son contrat avec le PSG. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le joueur brésilien a trouvé un accord avec ses dirigeants pour allonger son bail jusqu’en 2026 + une année en option. Mais pour l’instant, le contrat n’aurait toujours pas été signé par Neymar.

Neymar aurait quelques doutes