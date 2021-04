Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de l’OM sur la piste Alban Lafont !

Publié le 17 avril 2021 à 9h10 par T.M.

Préparant d’ores et déjà la succession de Steve Mandanda, l’OM a souhaité rétablir la vérité concernant les rumeurs autour d’Alban Lafont.

A 36 ans, Steve Mandanda se rapproche bien évidemment de la fin de sa carrière. Et malgré un contrat jusqu’en 2024 pour l’international français, l’OM voudrait d’ores et déjà préparer l’avenir. En effet, comme le confirme L’Equipe ce samedi, les Phocéens auraient notamment l’intention de recruter un numéro 1 bis afin d’assurer la transition avec Mandanda. Mais la question est de savoir qui sera l’heureux élu. Dernièrement, plusieurs noms ont été évoqués à l’instar d’Alexander Nübel (Bayern Munich), mais aussi et surtout Alban Lafont, actuellement prêté par la Fiorentina au FC Nantes.

Pas d’intérêt pour Lafont !