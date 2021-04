Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi sait à quoi s’en tenir pour sa prolongation !

Publié le 17 avril 2021 à 8h30 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain au FC Barcelone, Lionel Messi n’aurait d’autre choix que de consentir un effort s’il entend renouveler son bail.

L’avenir de Lionel Messi est plus que jamais incertain. Et pour cause, l’international argentin verra son contrat au FC Barcelone expirer le 30 juin prochain. En conséquence, il se dirige pour l’heure droit vers un départ libre, et ce d’autant plus que le Barça ne lui aurait toujours pas transmis la moindre offre de renouvellement pour l’instant. Cependant, pas de quoi s’alarmer, dans la mesure où celui qu’on surnomme La Pulga souhaiterait trancher sur son futur qu’en fin de saison, et ce dans un contexte où il est cité sur les tablettes du PSG.

Lionel Messi devra baisser son salaire s’il reste au FC Barcelone