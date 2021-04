Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Premier coup de tonnerre pour le mercato de Leonardo !

Publié le 17 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il semblait promis à un transfert définitif au PSG en fin de saison, Alessandro Florenzi pourrait finalement rejoindre… l’Inter Milan !

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 9M€, Alessandro Florenzi réalise une saison plutôt convaincante dans la capitale. Avec le départ libre de Thomas Meunier l’été dernier, Leonardo avait pour mission de pouvoir attirer un latéral droit de calibre international et à moindre coût, ce qui semblait parfaitement réussi avec Florenzi. Le PSG semblait d’ailleurs avoir déjà tout réglé pour lever le montant de son option d’achat auprès de l’AS Rome, et pourtant…

Le PSG en stand-by pour Florenzi, l’Inter à l’affût

La Gazzetta dello Sport a révélé vendredi dans ses colonnes que le directeur sportif du PSG, Leonardo, hésiterait finalement à lever l’option d’achat cet été après de l’AS Rome pour Alessandro Florenzi, laissant d’ailleurs le latéral droit en attente du verdict pour le moment. Un coup de tonnerre qui pourrait avoir des conséquences puisque dans le même temps, l’Inter Milan serait entré en contact avec l’entourage de Florenzi, d’autant qu’Antonio Conte connaît très bien son profil pour l’avoir dirigé en sélection italienne. Et alors que tout semblait réglé pour le PSG avec le latéral droit de l’AS Rome, voilà ce dossier totalement relancé.