Mercato - OM : Sampaoli a encore une carte à jouer avec Vidal !

Publié le 17 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de Jorge Sampaoli à l’OM, Arturo Vidal pourrait être libéré par l’Inter Milan en fin de saison. Mais ce dossier ne sera pas simple à boucler…

« Si j’ai reçu des garanties pour le recrutement ? Ca relève du moyen terme (…) Nous allons travailler avec le président et on saura où recruter mais dans un premier temps, il s'agit de faire progresser l'équipe rapidement », indiquait Jorge Sampaoli le 9 mars dernier en conférence de presse sur le prochain mercato estival de l’OM, restant donc très évasif sur le sujet. Pourtant, en coulisses, l’entraîneur argentin s’activerait déjà et aurait même contacté l’entourage d’Arturo Vidal dans l’optique d’un éventuel transfert l’été prochain. Ancien protégé de Sampaoli en sélection du Chili, le milieu de terrain de l’Inter Milan semble être l’une de ses pistes privilégiées pour le prochain mercato. Et l’OM semble avoir ses chances…

L’Inter pourrait envisager un départ de Vidal

En effet, la Gazzetta dello Sport a indiqué que l’OM aurait bel et bien pris position en coulisses pour Arturo Vidal, et aurait même quelques raisons d’espérer. L’Inter Milan pourrait ne pas s’opposer à un départ du Chilien en fin de saison, ce qui permettrait notamment de pouvoir économiser son gros salaire. Jorge Sampaoli a donc une carte à jouer avec Vidal.