Mercato - PSG : Donnarumma pourrait prendre tout le monde de court !

Publié le 16 avril 2021 à 21h15 par A.C.

Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec le Milan AC se termine en juin prochain, est très apprécié au sein du Paris Saint-Germain.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma fait couler beaucoup d’encre en Italie. Le gardien du Milan AC et de la Squadra Azzurra se retrouve à seulement quelques semaines de la fin de son contrat et alors qu’une prolongation semblait envisageable, la situation se serait grandement compliquée. De quoi réveiller l’intérêt du Paris Saint-Germain, ou Leonardo est un grand fan de Donnarumma. Mais le PSG ne serait vraisemblablement pas seul sur le coup, puisque certains médias italiens ont évoqué un intérêt prononcé de la Juventus.

Donnarumma prêt à accepter l’offre du Milan AC