Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola frappe très fort pour Donnarumma !

Publié le 16 avril 2021 à 1h45 par A.C.

Gianluigi Donnarumma n’a plus que quelques mois de contrat avec le Milan AC et pourrait bien être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival.

Voilà plusieurs années déjà que Leonardo tente d’attirer Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Il a tenté sa chance lors de son premier passage au club et il a donc essayé une nouvelle fois lors de l’été 2019, proposant 20M€ et Alphonse Areola au Milan AC. Ça n’a pas marché, mais cet été pourrait être une occasion en or. Donnarumma se retrouve en effet à seulement quelques semaines de la fin de son contrat et selon la presse italienne, une prolongation serait compromise pour le moment.

Raiola réclame 12M€ par an pour Donnarumma