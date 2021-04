Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Kevin Strootman sur son avenir !

Publié le 16 avril 2021 à 15h30 par T.M.

En janvier dernier, Kevin Strootman a quitté l’OM sous la forme d’un prêt pour rejoindre le Genoa. Mais alors que la fin de saison approche, les question autour de l’avenir du Néerlandais se posent. Face à cela, le principal intéressé a fait un point ce vendredi.

Alors que l’OM avait beaucoup investi sur Kevin Strootman, le Néerlandais n’avait jamais répondu aux attentes. Décevant sur le terrain, le milieu de terrain pesait également sur les finances avec le plus gros salaire du club. Un flop que les Phocéens ont tenté pendant de longs mois et à plusieurs reprises de se débarrasser. Et alors qu’Andoni Zubizarreta n’a jamais réussi dans cette mission, il n’aura fallu que quelques mois à Pablo Longoria pour y arriver. En effet, en janvier dernier, Strootman a filé au Genoa, prêté jusqu’à la fin de la saison au club italien qui prend d’ailleurs en charge une partie du salaire du joueur de 31 ans. Mais alors que la saison n’est pas encore terminée, la question se pose déjà pour savoir ce que fera Kevin Strootman la saison prochaine. Selon différents échos, conserver le Marseillais pourrait être trop onéreux pour le Genoa. Un retour à l’OM serait donc à prévoir pour l’ancien de l’AS Rome, que surveille d’ailleurs de près Jorge Sampaoli. « Strootman et Radonjic? Nous regardons tous les joueurs du club pour diagnostiquer le profil des joueurs pour ma vision du jeu. Quand on arrive, certains joueurs peuvent s'adapter à la nouvelle méthode et d'autres non. Oui, nous suivons les joueurs qui sont prêtés », expliquait récemment le nouvel entraîneur de l’OM.

« Je ne sais pas ce que veut Marseille »