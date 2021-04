Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les confidences de Claude Puel sur la vente de l’ASSE !

Publié le 16 avril 2021 à 15h10 par T.M.

Alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont officiellement annoncé que l’ASSE était à vendre, Claude Puel est revenu sur la décision de ses dirigeants.

Depuis quelques jours, l’ASSE est à vendre. En effet, à travers une lettre ouverte publiée dans la presse, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, à la tête des Verts depuis 2004, ont fait part de leur volonté de passer à autre chose et de trouver un repreneur pour l’ASSE. « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur », pouvait-on alors ainsi lire dans cette lettre.

Puel et la vente de l’ASSE !