Mercato - ASSE : Cette révélation à 60M€ sur la vente de l'ASSE !

Publié le 16 avril 2021 à 11h10 par D.M.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont ouvert la porte à une prochaine vente de l'ASSE. Selon Pierre Rondeau, économiste du sport, le club stéphanois pourrait coûter 60M€

L’aventure touche à sa fin pour Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, arrivés dans le Forez en 2004. Dans une lettre ouverte adressée au Progrès , les deux dirigeants de l’ASSE ont fait part de leur envie de se séparer du club stéphanois. Plusieurs investisseurs français et étrangers se seraient déjà manifestés. Selon les informations de L’Equipe , Romeyer et Caïazzo voudraient toucher 10M€ chacun, soit une opération globale à 20M€. Mais selon l’économiste du sport Pierre Rondeau, le prix de vente devrait se situer autour des 60M€.

« Un prix raisonnable serait autour de 60 millions d’euros »