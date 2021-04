Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un prix de vente à 20M€ pour l’ASSE ? La réponse !

Publié le 15 avril 2021 à 12h00 par T.M.

Ce mercredi, L’Equipe annonçait que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer attendaient 20M€ pour vendre l’ASSE. Concernant le prix du club, la question a donc été posée aux Verts.

Dans les prochains mois, l’ASSE devrait changer de mains. En effet, à travers une lettre au Progrès , Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont fait part de leurs intentions de se séparer de leur club et de trouver un nouvel investisseur. Arrivés en 2004 à la tête des Verts contre 6M€, les deux hommes vont donc prochainement partir. Mais cela ne se fera pas à n’importe quel prix. En effet, ce mercredi, L’Equipe assurait que Romeyer et Caïazzo attendaient 10M€ chacun, soit une opération globale à 20M€, pour se séparer de l’ASSE.

Le silence de l’ASSE