Mercato - ASSE : Ça se complique pour ce projet de rachat de l’ASSE ?

Publié le 15 avril 2021 à 14h00 par T.M.

A peine mise en vente, l’ASSE susciterait déjà de nombreuses convoitises. Toutefois, certains projets pourraient bien rencontrer quelques difficultés.

De plus en plus mis sous pression, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont enfin fait part de leurs intentions de vendre l’ASSE. Reste maintenant à trouver le meilleur investisseur pour reprendre les Verts et il y aurait déjà des prétendants. En effet, ce mercredi, L’Equipe assurait qu’une piste existait aux Etats-Unis, que Bernard Caïazzo avait une touche en Arabie Saoudite, tandis que Roland Romeyer discutait lui de son côté avec un investisseur venu de Suisse, mais aussi avec un possible repreneur local, qui pourrait regrouper plusieurs entrepreneurs stéphanois.

Une piste locale compliquée…