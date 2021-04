Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Covid-19 aurait tout changé pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 avril 2021 à 13h45 par Th.B.

Kylian Mbappé se rapprocherait d’une prolongation de contrat au PSG bien que le Real Madrid semble préparer leur méga offensive pour l’attirer à La Casa Blanca. Pour prolonger, le champion du monde poserait ses conditions.

Depuis son arrivée à l’été 2017 au PSG, Kylian Mbappé n’a jamais semblé aussi chirurgical et décisif. En attestent sa forme du moment et ses prestations XXL lors des premières manches face au FC Barcelone et au Bayern Munich en Ligue des champions ces dernières semaines. De quoi permettre à la presse de mettre le feu concernant son avenir alors qu’il n’est contractuellement lié au PSG que jusqu’en juin 2022. De ce fait, si aucun accord ne parvenait à être trouvé avec les dirigeants parisiens, le club de la capitale sera bien obligé de vendre sa pépite cet été afin d’éviter un départ libre un an plus tard. Comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’a clairement fait savoir après la qualification du PSG pour les demi-finales de C1 mardi soir, Neymar et Mbappé « n’ont pas d’excuses pour partir » au vu du stade atteint par le projet sportif du PSG. Et un départ au Real Madrid commencerait à quitter l’esprit de Mbappé, en partie en raison du Covid-19.

Une prolongation maintenant possible à deux conditions