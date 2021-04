Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vent commencerait à tourner pour Mbappé !

Publié le 15 avril 2021 à 11h45 par Th.B.

En fin de contrat à l’été 2022, Kylian Mbappé est envoyé avec insistance du côté du Real Madrid par les médias espagnols. Néanmoins, l’attaquant du PSG envisagerait une prolongation à Paris à en croire ses proches.

« Neymar et Kylian (Mbappé) n’ont pas d’excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est un grande équipe aujourd’hui. On a du respect pour les autres mais on est là avec eux. On travaille. Et ce n’est pas fini » . Au micro de RMC Sport, dans la foulée de la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions mardi soir face au Bayern Munich, Nasser Al-Khelaïfi tenait ce discours au sujet des dossiers Kylian Mbappé et Neymar. En ce qui concerne le Brésilien qui a lui-même fait savoir à TNT Sports que sa prolongation n’était plus un sujet d’actualité, tout semble bouclé comme le10sport.com vous l’assurait le 8 avril dernier. Au contraire de Kylian Mbappé qui ne s’est pas encore mis d’accord avec Leonardo et l’ensemble de la direction sportive du PSG pour prolonger son engagement prenant fin en 2022. Néanmoins, le vent serait en train de tourner.

La prolongation prendrait du poids dans le clan Mbappé