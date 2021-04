Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce inattendue de Neymar sur la fin de sa carrière !

Publié le 15 avril 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Même si son départ à la retraite n’est pas pour tout de suite, Neymar a déjà des projets pour sa reconversion d’après-football, et l’attaquant brésilien du PSG entend bien se concentrer sur… le poker !

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la prolongation de Neymar jusqu’en juin 2026 avec le PSG n’est plus qu’une question de jours. L’attaquant brésilien a déjà trouvé un accord avec sa direction, et son avenir dans la capitale va donc être rapidement fixé. Et même au-delà de cette prolongation de contrat avec le PSG et même de la fin de sa carrière de joueur professionnel, Neymar a une idée bien précise de ce qu’il souhaite… Interrogé par CNews , il a confié vouloir devenir joueur de poker professionnel une fois qu’il en aura terminé avec le football.

« Quand j’aurai terminé ma carrière de footballeur… »