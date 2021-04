Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria de retour sur un joueur de Ligue 1 ?

Publié le 16 avril 2021 à 14h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’OM suit toujours les prestations d’Angelo Fulgini, qui pourrait quitter Angers à la fin de la saison.

Morgan Sanson a décidé de rejoindre Aston Villa lors du dernier mercato hivernal. Et pour le remplacer, Pablo Longoria avait activé de nombreuses pistes en Ligue 1. Celui qui occupait alors le rôle de head football avait notamment coché le nom de Farid Boulaya (Metz), mais aussi d’Angelo Fulgini. Finalement, l’OM a mis la main sur Olivier Ntcham pour renforcer le milieu de terrain, mais le joueur ne devrait pas être conservé dans l’effectif de Jorge Sampaoli la saison prochaine. Et comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité dès le 15 février dernier, le club marseillais continue de suivre les prestations d’Angelo Fulgini et pourrait relancer ce dossier. Un intérêt confirmé par la presse italienne.

L'OM continue de suivre Fulgini