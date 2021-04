Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend une décision inattendue pour son recrutement !

Publié le 16 avril 2021 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il semblait promis à un transfert définitif au PSG après sa période de prêt en juin prochain, Alessandro Florenzi pourrait finalement être laissé à l’abandon par Leonardo. Un gros risque, d’autant que l’Inter Milan serait déjà en embuscade pour le latéral droit italien de l’AS Rome…

Au même titre que Danilo Pereira et Moise Kean, Alessandro Florenzi est arrivé au PSG sous la forme d’un prêt l’été dernier, et le latéral droit italien de 30 ans, appartenant à l’AS Rome, fait d’ailleurs l’objet d’une option d’achat à hauteur de 9M€. Ces derniers mois, Florenzi ayant réussi un début de saison très convaincant sous le maillot du PSG, il paraissait assez clair que Leonardo allait lever l’option d’achat de l’international transalpin, qui avait d’ailleurs laissé la porte ouverte à ce sujet dès le mois de novembre dernier au micro de RMC Sport : « En ce moment, sincèrement je n'y pense pas. Actuellement, mon équipe, c'est le PSG. Je me sens bien ici. Mais je respecte mon passé, ce que j’ai fait avant. En ce moment, je dois me donner à 100% au PSG, au moins jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, on verra... ». Et pourtant, il semblerait que le PSG ait changé son fusil d’épaule concernant Florenzi…

Le PSG hésite finalement pour Florenzi

Dans ses colonnes du jour, la Gazzetta dello Sport lâche une petite bombe en révélant que Leonardo hésiterait finalement à faire jouer l’option d’achat l’été prochain pour Alessandro Florenzi, laissant ce dernier en attente pour le moment. Même si le joueur de l’AS Rome fait figure de titulaire indiscutable cette saison devant Colin Dagba et Thilo Kehrer, le PSG ne serait pas forcément convaincu par son profil à moyen terme, et pourrait ainsi décider de se tourner vers un autre profil lors du prochain mercato. Un choix plutôt surprenant, d’autant que ce dossier semblait bel et bien réglé depuis maintenant plusieurs semaines. Leonardo prend donc un risque majeur en se donnant le temps de la réflexion, puisque Florenzi aurait déjà un prétendant de tout premier choix sur le marché des transferts.

L’Inter est déjà au taquet dans le dossier