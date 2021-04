Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme ouverture dans ce dossier à 50M€ !

Publié le 17 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Auteur d’une saison convaincante en prêt avec le PSG, Moise Kean est courtisé par Leonardo qui souhaite le recruter définitivement l’été prochain. Et Carlo Ancelotti a ouvert la porte au club de la capitale…

Avec déjà 18 buts et 1 passe décisive au compteur en 37 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison au PSG, Moise Kean est en train de complètement se relancer. Le buteur italien, arrivé sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Everton l’été prochain, a d’ailleurs tapé dans l’œil de Leonardo qui tente de négocier son transfert définitif pour le prochain mercato. Et Carlo Ancelotti, l’entraîneur des Toffees , a affiché un discours très clair sur un éventuel départ de Kean au PSG.

« Nous sommes ouverts pour Moise Kean »