Mercato - PSG : Leonardo n’a rien à craindre pour Donnarumma

Publié le 16 avril 2021 à 19h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival.

Considéré comme l’un des gardiens les plus talentueux de sa génération, Gianluigi Donnarumma fait saliver n’importe quel club au monde. Encore plus maintenant, puisque son contrat avec le Milan AC se termine en juin prochain. Leonardo et le Paris Saint-Germain semblent toujours être positionné pour le récupérer, en dépit de la présence de Keylor Navas au club. En Italie, la presse italienne a toutefois déterré la piste Juventus, qui semblait lorgner Donnarumma lors de ses débuts en 2017, mais qui avait finalement écarté cette piste.

La Juventus passe son tour