Mercato - PSG : Le feuilleton Kean ne fait que commencer !

Publié le 16 avril 2021 à 17h30 par A.C.

Leonardo aimerait garder Moise Kean, qui n’est pour le moment que prêté au Paris Saint-Germain. Mais la tâche ne s’annonce pas simple...

Après des débuts fracassants à la Juventus à seulement 17 ans, Moise Kean a traversé une période compliquée. Prêté au Hellas Verona, l’attaquant n’a pas convaincu les Bianconeri , qui l’ont finalement vendu lors de l’été 2020 à Everton, pour un peu moins de 30M€. Mais la Juventus s'en mange désormais les doigts. Le contraire du Paris Saint-Germain, où Kean s'est révélé être un pari payant de Leonardo, qui a bouclé son arrivée en prêt en toute fin de mercato. Profitant des absences de Mauro Icardi, l’Italien s’est imposé aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar. Logique que Leonardo souhaite le garder au PSG donc, alors qu’aucune option d’achat n’a été insérée dans les négociations avec Everton, l’été dernier.

Everton veut faire monter les enchères

Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Moise Kean souhaiterait poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, alors que son prêt se termine à la fin de la saison. Mais à Everton, on ne semble pas du tout avoir l’intention de le laisser filer. Ce vendredi, Tuttosport explique que les Toffees seraient plus qu'heureux de retrouver Kean au terme de son prêt, au cours duquel il aurait d’ailleurs impressionné Carlo Ancelotti et les dirigeants. Leur idée serait donc de réintégrer l’attaquant italien dans l’effectif et de lui offrir une place de choix. Mais un départ ne semble pas totalement écarté. D’après les informations de Tuttosport , Everton pourrait être ouvert à un départ de Kean, mais préfèrerait d’abord le récupérer, pour ensuite le vendre au plus offrant lors du mercato estival.

« Il est en prêt et il doit revenir »