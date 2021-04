Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Joan Laporta avertit le PSG pour Lionel Messi…

Publié le 17 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi serait susceptible de plier bagage à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver plus grand pour l’Argentin, mais le président du Barça a mis les choses au clair vendredi.

Lionel Messi pourrait être l’une des grosses opérations du prochain mercato. La cause ? Son contrat au FC Barcelone court jusqu’en juin prochain et pour le moment, aucun accord ne semble avoir été trouvé entre le clan Messi et la nouvelle administration blaugrana présidée par Joan Laporta, élu le 7 mars dernier. La priorité du nouveau président du Barça est clairement de prolonger le contrat du capitaine du club culé. Du côté du PSG, on a déjà ouvert par le passé la porte à une arrivée de Lionel Messi et l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino a fait passer ce message ces dernières heures à la Cadena SER.

« Le renouvellement de Lionel Messi progresse adéquatement »