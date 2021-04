Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 16 avril 2021 à 16h15 par T.M.

Si Ousmane Dembélé ne prolonge pas avec le FC Barcelone, il pourrait s’en aller cet été. Et si tel était le cas, le Français aurait déjà quelques idées en tête.

Laissé tranquille par ses pépins physiques, Ousmane Dembélé montre enfin toute l’étendue de son talent au FC Barcelone. Dans une période faste au sein de l’équipe de Ronald Koeman, le Français pourrait toutefois voir cette belle histoire se terminer cet été. En effet, Dembélé est sous contrat jusqu’en 2022 avec les Blaugrana et le voilà à un moment charnière pour la suite de sa carrière. Alors que Joan Laporta a fait de la prolongation du champion du monde une priorité, l’ancien de Dortmund viendrait de refuser la première proposition des Blaugrana. Et si aucun accord venait à être trouvé d’ici à cet été, le joueur de 23 ans pourrait bien être mis sur le marché afin d’éviter un départ libre dans un an.

Quel avenir pour Dembélé ?