Mercato - Barcelone : L'annonce de cette pépite de Koeman sur son avenir !

Publié le 16 avril 2021 à 17h00 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Joan Laporta aurait décidé de prolonger le contrat d’Oscar Mingueza jusqu’en 2023. Une nouvelle qui ravit le jeune défenseur de 21 ans.

Agé seulement de 21 ans, Oscar Mingueza est parvenu à se faire une place au sein de la formation de Ronald Koeman. Formé à la Masia, le jeune défenseur a profité des nombreuses absences en défense centrale pour glaner du temps de jeu et s’imposer au sein de l’équipe première. Depuis le début de la saison, Mingueza réalise de bonnes prestations et aurait convaincu ses dirigeants. Comme indiqué par de nombreux médias espagnols, Joan Laporta aurait décidé de prolonger le contrat du joueur jusqu’en 2023.

« Ma prolongation ? Cela m'a donné confiance, motivation et joie »