Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tranché pour l’avenir de Karim Benzema !

Publié le 17 avril 2021 à 7h30 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au Real Madrid le 30 juin 2022, le Real Madrid aurait définitivement tranché quant à l’avenir de Karim Benzema au cours de la prochaine fenêtre estivale.

Arrivé au Real Madrid en 2009 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema s’est peu à peu imposé comme l’un des cadres du club de la capitale espagnole. Le buteur français a tout gagné avec l’écurie madrilène, notamment quatre Ligues des Champions entre 2014 et 2018. Cependant, alors qu’il est désormais âgé de 33 ans, la question de son avenir au Real Madrid commence à se poser, et ce d’autant plus que son contrat arrivera à expiration le 30 juin 2022.

Karim Benzema n’est pas à vendre !