Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Karim Benzema sur le point d'être scellé !

Publié le 16 avril 2021 à 10h30 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Karim Benzema devrait prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2023. Cette signature devrait être officialisée avant la fin de la saison.

Auteur de 19 buts en Liga cette saison, Karim Benzema réalise une très grande saison sous le maillot du Real Madrid. L’attaquant français brille au sein de la formation merengue et n’entend pas quitter l’Espagne de sitôt. Sous contrat jusqu’en 2022, Karim Benzema espérait d’ailleurs prolonger son contrat avec le Real Madrid. « J'ai un contrat jusqu'en 2022 mais ma porte est ouverte. Si le président veut me prolonger, je suis là. Je suis ici et j'espère y rester » avait confié le joueur de 33 ans en mars dernier. Et à en croire la presse espagnole, Florentino Perez se serait rapproché de Benzema.

Benzema sur le point de prolonger son contrat