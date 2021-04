Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane ne fera pas tout pour Kylian Mbappé…

Publié le 17 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Pour Kylian Mbappé, le Real Madrid notamment sur la présence de Zinedine Zidane. Mais que l’entraîneur français soit là ou non, cela ne devrait pas avoir d’impact.

Qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions et en course pour le titre en Liga, le Real Madrid a été remis sur les bons rails par Zinedine Zidane. Pourtant, depuis le début de la saison, l’entraîneur de la Casa Blanca est constamment remis en question. Ayant déjà sauvé sa tête à deux reprises, Zidane voit son avenir à Madrid s’assombrir et ce malgré un contrat jusqu’en 2022. L’avenir de Zizou pourrait donc s’écrire loin du Bernabeu. Un départ qui pourrait quelque peu handicapé le Real Madrid cet été avec Kylian Mbappé.

Mbappé au Real Madrid peu importe Zidane ?