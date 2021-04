Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pour réaliser un incroyable double coup à 0€ au Real Madrid !

Publié le 17 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG s'intéresserait à Sergio Ramos et Lucas Vazquez, dont les contrats s'achèvent en juin prochain, la porte s'ouvre pour les deux joueurs.

« Je n'aime pas parler de joueurs qui ne sont pas dans mon équipe. Il y a beaucoup de rumeurs et le PSG travaille chaque année pour améliorer l'équipe. Il ne reste que peu de temps avant que tout commence à bouger ». Mauricio Pochettino l'a confié, ça va bouger prochainement sur le mercato, notamment dans le cas des joueurs en fin de contrat, à l'image de Sergio Ramos et Lucas Vazquez, deux joueurs dans le viseur du PSG.

Le PSG voit la porte s'ouvrir pour Ramos et Vazquez