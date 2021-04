Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid veut plomber les plans XXL de Leonardo !

Publié le 15 avril 2021 à 23h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid serait parvenu à un accord pour la prolongation de Luka Modric, Florentino Pérez voudrait désormais se focaliser sur les dossiers Sergio Ramos et Lucas Vazquez, bientôt libres et tous les deux pistés par le PSG.

Malgré la présence des Qataris à sa tête, le PSG n’échappe pas à la crise du Covid-19. Ainsi, Leonardo devra se montrer ingénieux pour réussir à renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino à moindre coût cet été et pourrait miser sur des joueurs libres. D’après la presse espagnole, le directeur sportif du PSG surveillerait notamment la situation de Sergio Ramos et Lucas Vazquez au Real Madrid, deux joueurs qui tardent à trouver un accord pour leur prolongation. Cependant, Florentino Pérez espérerait toujours régler la situation rapidement.

Après Modric, le Real veut enchaîner avec Sergio Ramos et Lucas Vazquez