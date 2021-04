Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kylian Mbappé part dans tous les sens…

Publié le 16 avril 2021 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la prolongation de contrat de Neymar est en excellente voie au PSG, Leonardo tente en parallèle de fixer également l’avenir de Kylian Mbappé. Mais ce dossier s’avère bien plus compliqué en coulisses, et ce malgré la communication très positive en apparence du PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé se retrouve aujourd’hui face à un choix décisif pour la suite de sa carrière : prolonger son bail comme s’apprête à le faire son compère de l’attaque, Neymar, ou bien envisager un départ l’été prochain. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé se montre toujours aussi hésitant sur la question, et pour cause : l’international français est réticent à se réengager sur le long-terme au PSG, de peur qu’un nouveau contrat ne lui ferme des portes s’il souhaite par exemple rejoindre le Real Madrid d’ici quelques années. En clair, Leonardo a du pain sur la planche avec Kylian Mbappé. Pourtant, en apparence, le PSG continue d’afficher un discours très positif sur cet épineux feuilleton…

« Je suis optimiste pour Mbappé et Neymar »

Dans un large entretien accordé à la Cadena Ser ce vendredi, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a évoqué la question de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, et le technicien argentin semble très serein : « Je pense qu'il jouera pour le PSG (…) Tout le temps que je serai au PSG, j'aimerais qu'il soit avec moi. Après avoir partagé trois mois de vestiaires avec Kylian je me battrai de toutes mes forces pour qu'il reste avec nous (…) Je suis optimiste avec les deux (Neymar et Kylian Mbappé ndlr). Nous avons une très bonne relation. Les deux joueurs sont très engagés envers le club. Toute équipe veut les avoir dans ses rangs. Je suis optimiste sur le fait qu'ils resteront », a clairement expliqué Pochettino. Un discours de façade très serein et qui ne correspond pas vraiment à la réalité du dossier en interne, d’autant que Kylian Mbappé se montre lui-même très énigmatique lorsqu’il s’agit d’évoquer son futur au PSG.

Mbappé botte en touche…