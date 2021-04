Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une réponse de Longoria est attendue dans ce gros dossier !

Publié le 17 avril 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Kevin Strootman est actuellement prêté au Genoa, le Néerlandais ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, attendant notamment une réponse de l’OM à ce sujet.

En janvier dernier, Pablo Longoria réussissait à se séparer de Kevin Strootman pour quelques mois en l’envoyant en prêt au Genoa. Mais la fin de saison approche et le retour du Néerlandais à l’OM se précise. Aura-t-il alors une place dans le groupe de Jorge Sampaoli ? Dernièrement, l’entraîneur de l’OM avait expliqué suivre les performances des joueurs prêtés et donc de Strootman. Il va désormais falloir prendre une décision et le principal intéressé attend cela avec impatience…

« Je ne sais pas ce que veut Marseille »