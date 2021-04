Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle à venir pour Mbappe et Neymar ?

Publié le 17 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que les contrats de Kylian Mbappé et Neymar prennent fin en juin 2022, Mauricio Pochettino affiche sa confiance pour l'avenir de ses deux stars.

« Je pense qu'il jouera pour le PSG (…) Tout le temps que je serai au PSG j'aimerais qu'il soit avec moi. Je me battrais de toutes mes forces pour qu'il reste avec nous. Après avoir partagé trois mois de vestiaires avec Kylian je me battrai de toutes mes forces pour qu'il reste avec nous ». Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a affiché son confiance quant à l'hypothèse de conserver son attaquant la saison prochaine au PSG alors que son contrat s'achève en juin 2022. Le technicien argentin affiche d'ailleurs le même discours pour Neymar.

Pochettino très confiant pour Mbappé et Neymar