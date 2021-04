Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà tranché pour l'avenir de Florenzi !

Publié le 17 avril 2021 à 18h30 par H.G. mis à jour le 17 avril 2021 à 18h31

Alors qu’il est arrivé au PSG l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Alessandro Florenzi pourrait voir son aventure dans la capitale française ne pas aller au-delà de cette saison dans la mesure où Leonardo songerait déjà à le remplacer.

Si le PSG possède un effectif doté de nombreuses stars mondiales, à l’image de Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos, Marco Verratti ou encore Presnel Kimpembe, le club parisien fait néanmoins face à de grosses lacunes dans certains secteurs de jeu. Cela vaut tout particulièrement pour le flanc droit de sa défense dans la mesure où Paris n’a jamais réellement réussi à trouver la perle rare à ce poste. Le PSG pensait pourtant y être arrivé l’été dernier en enrôlant Alessandro Florenzi, qui a posé ses valises à Paris dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat en provenance de l’AS Roma. Seulement voilà, après de bons débuts, l’international italien a malheureusement été l’auteur de performances moins reluisantes, tandis que Thilo Kehrer et Colin Dagba n’ont pas non plus réussi à briller cette saison.

Le PSG travaillerait déjà sur la succession d’Alessandro Florenzi

En conséquence, le PSG devra une nouvelle fois travailler pour renforcer son côté droit au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et à en croire les dernières indiscrétions de la presse italienne, cela pourrait directement s’accompagner d’un départ d’Alessandro Florenzi, ou plutôt d’une non-levée de son option d’achat fixée à 9 M€ auprès de l’AS Roma. En effet, après avoir indiqué que l’Inter serait à l’affut pour le récupérer dans la mesure où le PSG n’agirait pas pour l’acheter, la Gazzetta dello Sport affirme ce samedi que l’avenir d’Alessandro Florenzi semble bien parti pour s’écrire loin de la Ville Lumière . Et pour cause, le média transalpin explique que le PSG pourrait finalement ne jamais oeuvrer dans l’optique d’acheter Alessandro Florenzi afin de se concentrer sur d’autres cibles, et tout particulièrement Emerson, le Brésilien qui appartient au Real Betis et au FC Barcelone jusqu’au 30 juin prochain.

« Nous parlerons à la fin de la saison »