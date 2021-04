Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Hans-Dieter Flick aurait annoncé son départ !

Publié le 17 avril 2021 à 18h25 par La rédaction

Ayant pourtant connu un franc succès la saison passée, Hans-Dieter Flick aurait communiqué à ses dirigeants et à ses joueurs sa volonté de résilier son contrat au Bayern Munich.