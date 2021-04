Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 avril 2021 à 18h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo aurait songé à quitter la Juventus dès cet été. Ce qui aurait alarmé le PSG de Leonardo. Toutefois, CR7 aurait finalement décidé de rester à Turin, pour le plus grand bonheur d'Andrea Pirlo.

Mécontent de la saison actuelle de la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait claquer la porte lors du prochain mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2022, CR7 ne serait pas certain de vouloir honorer son contrat avec les Bianconeri jusqu'au bout. Alors qu'il se poserait des question sur son avenir, Cristiano Ronaldo penserait à faire ses valises lors du prochain mercato estival. Conscient de la situation, Leonardo, le directeur sportif du PSG, serait prêt à lui tendre les bras cet été. Toutefois, il semblerait que Cristiano Ronaldo ait finalement décidé de rester à la Juve une saison de plus.

Cristiano Ronaldo parti pour rester à la Juve ?