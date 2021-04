Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'anecdote de ce joueur de Koeman sur son transfert !

Publié le 17 avril 2021 à 18h10 par La rédaction

Quelques semaines après le mercato hivernal de 2020, le FC Barcelone s’était attaché les services de Martin Braithwaite pour compenser l'absence d'Ousmane Dembélé. Plus d’un an plus tard, le Danois s’est livré sur ce qu’il a ressenti au moment où il a appris l’intérêt des Blaugrana.

Au mois de février 2020, le FC Barcelone avait étonné tout le monde sur le marché des transferts. Après avoir appris la nouvelle blessure d’Ousmane Dembélé, les dirigeants catalans se sont attachés les services de Martin Braithwaite contre 18M€ en tant que joker médical. Un choix très surprenant qui n’avait pas manqué de faire réagir à l’époque. Plus d'un an après, l'attaquant de 29 ans semble plutôt bien installé au sein de l'effectif de Ronald Koeman, le Néerlandais continuant de lui accorder sa confiance dans la rotation. L’ancien des Girondins de Bordeaux est d'ailleurs revenu sur le moment où il a appris que le FC Barcelone s'intéressait à lui.

« Je me sentais incroyable, mais je sais que dans le football, quand il y a de l'intérêt, cela ne veut rien dire »