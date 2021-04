Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce pour l'avenir de Donnarumma !

Publié le 17 avril 2021 à 17h45 par D.M.

Présent en conférence de presse, Stefano Pioli a été interrogé sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma, annoncé dans le viseur du PSG. Mais l'entraîneur du Milan AC n'a pas voulu s'épancher sur ce sujet.

A en croire la presse italienne, le PSG voudrait boucler l'arrivée d'un renfort surprenant lors du prochain mercato estival. Selon les médias transalpins, Leonardo voudrait recruter Gianluigi Donnarumma, et ce malgré la saison majuscule de Keylor Navas. Le portier italien est une cible de longue date du directeur sportif parisien. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Milan AC, Donnarumma n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants et un départ lors de l’intersaison reste d’actualité.

« La priorité c’est le terrain »