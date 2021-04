Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse ouverture pour Leonardo avec cette nouvelle piste à 0€ ?

Publié le 17 avril 2021 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Hakan Calhanoglu susciterait l'intérêt de Leonardo. Et heureusement pour le directeur sportif du PSG, le Milan AC éprouverait les pires difficultés à trouver un terrain d'entente avec son milieu offensif pour prolonger.

Passé par le Milan AC, Leonardo a eu l'occasion de voir Hakan Calhanoglu à l'oeuvre à San Siro. De retour au PSG, le dirigeant italo-brésilien garderait un très bon souvenir du milieu offensif turc. Comme l'a indiqué la Gazzetta dello Sport , Leonardo serait séduit par Hakan Calhanoglu et serait prêt à le recruter lors du prochain mercato estival. En effet, le directeur sportif du PSG étudierait l'idée de récupérer son ancien protégé, qui sera en fin de contrat le 30 juin, librement et gratuitement cet été. Et il pourrait avoir le champ totalement libre sur ce dossier.

Le Milan AC et le clan Calhanoglu en désaccord total ?